Dresdner Schoko-Profi setzt jetzt auch auf Dubai-Schokolade

Dresden - Dubai-Schokolade ist in aller Munde. Jetzt wird sie auch in Dresden hergestellt - in der Manufaktur von Schokoladenprofi "Camondas".

"Camondas"-Chef Ivo Schaffer (50) und seine Frau Katrin (50) präsentieren ihr "Edelstück" vorm Geschäft in der Schlossstraße. © Petra Hornig

Am Donnerstag werden die ersten 100 Tafeln "Edelstück" (290 Gramm) für 46 Euro in feiner Geschenk-Schatulle verkauft - in den "Camondas"-Geschäften und im Café in der Schloßstraße, in der Altmarkt Galerie und an der Frauenkirche sowie im Online-Shop.

"Wegen des Preises werden die Leute sicher nicht so Schlange stehen wie bei einem bekannten Hersteller von Industrieschokolade", schmunzelt Chef Ivo Schaffer (50).

"Aber unsere hochwertigen Zutaten und die Handarbeit rechtfertigen den Preis." Gefertigt wird die Dubai-Schoki in der Eismanufaktur auf der Bautzner Straße. "Weil im Winter nicht so viel Eis gegessen wird, haben wir freie Kapazitäten."

Schaffer zählt die Zutaten auf: Pistazien aus Sizilien, Schokolade aus Frankreich, Sesampaste und geröstete Kadayif-Fäden (Engelshaar) aus der Türkei.