TV-Kommissar Brambach kommt zum Dinner mit (s)einer Leiche

Dresden - Klingt schwer nach Krimi: Ein Kommissar schmaust an einem Tisch mit (s)einer Leiche. Zum mörderischen Fischessen trafen sich am Mittwoch " Tatort Dresden"-Mordkommissions-Chef Martin Brambach (57) und Ex-Serienopfer Gerd Kastenmeier (56)!

Am Schreibtisch als Leiche mit fünf Einschüssen drapiert: Der Dresdner Gourmetkoch spielte 2018 im "Tatort" mit. © privat

Brambach reiste per Bahn nach Dresden, um am Abend im rappelvollen Thalia-Buchhaus am Külz-Ring seinen Reiseführer "Nice to meet you, Dresden" (Polyglott, 192 Seiten, 19,99 Euro) vorzustellen.

Davor aber lud ihn Promi-Koch Kastenmeier in sein Restaurant ins Kempinski ein. Ein Wiedersehen nach vielen Jahren. Im November 2018 hatte er in der 1100. Tatort-Folge "Nemesis" (gesendet 2019, 8,5 Millionen Zuschauer) mitgewirkt.

Kastenmeier spielte den Wirt Joachim Benda, der mit sechs Schüssen in seinem Büro hingerichtet wird und blutüberströmt an seinem Schreibtisch zusammensackt. Tatort: Kastenmeiers altes Fisch-Lokal im Kurländer Palais.

"Drei Tage hatte sich das Team damals bei mir eingemietet", erinnert sich die Film-Leiche. "In der Uniklinik wurden die Pathologie-Szenen gedreht - der Professor ist bis heute Stammkunde bei mir", grinst Kastenmeier.