Dresdner Stars über Günther Fischer: Wie das Jazzgenie zur DDR-Musiklegende wurde

Dagegen lobte Gunther Emmerlich: "Fischers Musik passte in die Zeit, sie passte in die Welt. Und das Markenzeichen made in GDR war nicht vordergründig zu hören. Es waren einfach gute Filmmusiken und Arrangements." Emmerlich und Fischer waren durch die Arbeit freundschaftlich verbunden. "Aber es war keine Freundschaft. Er war ein relativ unnahbarer Mensch ..."

Sie erinnert sich im Buch: "1988 begann ich mit der Arbeit am Musical 'Jack the Rapper' mit Günther Fischer. Ich war ihm nie begegnet, aber seine Musik hatte ich natürlich im Ohr." Katrin Weber hatte damals gerade ihr Staatsexamen an der Musikhochschule in Dresden bestanden ...