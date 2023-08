Dresdner Weihnachts-Circus hat neue Besitzer: Müller-Milano reicht Staffelstab weiter

Dresden - Was den Läufern der Staffelstab, ist den Zirkusleuten der erste Zeltanker, der auf einem Platz eingeschlagen wird. Einen goldfarbenen "Riesennagel" mit roter Schleife überreichte am gestrigen Donnerstag Zirkusdirektor Mario Müller-Milano (74) seinen Nachfolgern, den Brüdern William (52), Sascha (46) und Leonard Köllner (34).

Zirkus-Urgestein Mario Müller-Milano (74, 2.v.l.) übergibt den Glücksanker an William (52, l.), Sascha (46) und Leonard Köllner (34, r.). © Ove Landgraf

Bereits Ende Juli hatten die Geschwister den Kaufvertrag für den "Dresdner Weihnachts-Circus" unterschrieben.

Müller-Milano legt damit sein Lebenswerk in gute Hände - die Köllners haben in sechster Generation Zirkus im Blut. "Ich wünsche ihnen alles Gute und vor allem, dass sie an den Erfolg der Vorjahre anknüpfen können", so Prinzipal Müller-Milano, dessen Name untrennbar mit dem Zirkus verbunden bleibt.

13 Jahre hatte er den "Weihnachts-Circus" geleitet - und mit prämierten Artisten und preisgekrönten Tierdressuren zur Weltspitze geführt.

Dieser Tradition bleiben die Köllners treu: "In unsere Manege kommt nur, wer schon einmal einen Preis gewonnen hat", sagt Sascha.