Ein Herz für Schmetterlinge: Dieses Ehepaar hat ein ganz besonderes Hobby!

Dresden - Von dem Trubel einer Großstadt bekommt der Besucher in Oberwartha kaum etwas mit. Überall summt und zwitschert es. An den Hängen des Hässigen Bachs geht ein Mann einem ganz besonderen Hobby nach: Er zieht Schmetterlinge auf.

Großes Dankeschön von Kindern und Erziehern: Jörg und Marion Kuhbandner (beide 60) bekamen für ihre Arbeit jüngst ein Geschenk aus einer Neustädter Kita. © Holm Helis

Aus dem Ei wird eine Raupe, dann eine Puppe und am Ende schlüpft daraus ein farbenfroher Falter. So lernen es Kinder in der Schule.

"Jede Art hat ihre eigenen Strategien und Zeiträume. Das beginnt bei der Eiablage und hört bei der Überwinterung auf", erklärt Jörg Kuhbandner (60). Der Maschinenbau-Ingenieur begleitet seit über 20 Jahren Segelfalter, Fetthennen-Bläulinge und Co. bei ihrem Start ins Leben.

Er weiß um die richtigen Bedingungen für die hübschen Insekten: "Es braucht Futterpflanzen für die Raupen und Nektarpflanzen." Dann beobachtet er genaustens die Blätter in seinem Garten: Wird aus einem winzigen Ei eine Raupe, so kommt diese in einen vergitterten Schutzkäfig.

Hier werden die Tierchen aus sicherer Distanz zu ihren Fressfeinden (Vögel) mit Grünzeug und Wasser versorgt. Ein Hobby, das seinen Tribut fordert. "Wir fahren im Urlaub selten weiter weg als bis nach Österreich", bemerkt Ehefrau Marion (60), die ihren Gatten tatkräftig unterstützt.