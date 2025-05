12.05.2025 15:10 30.511 Riesen-Schlange in Dresden: Warum warten die Leute hier ewig?

Hier war Geduld gefragt: Auf dem Postplatz harrten Menschen am Samstag in einer langen Schlange aus. TAG24 weiß, was dahintersteckte.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Hier war Geduld gefragt: Im Dresdner Schauspielhaus lief am Samstag ein Kostümverkauf. Der Andrang war so groß, dass die Leute bis weit auf den Postplatz Schlange standen. Riesen-Andrang wegen Kostümverkauf: Auf dem Postplatz mussten Interessierte in einer langen Schlange ausharren. © Daniel Wagner/dpa/ZB Das Angebot war aber auch verlockend: Von 11 bis 14 Uhr gab es außergewöhnliche Verkleidungen zu ergattern. Daneben warteten auch Vintage- und Alltags-Mode im Fundus. Doch Interessierte mussten schnell sein. Es galt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Hunderte Secondhand-Einzelteile hingen bereit. Die Preise lagen zwischen 1 und 20 Euro. Der Erlös wird der Ausstattung neuer Inszenierungen und Theaterprojekten zugutekommen. Auf der Jagd nach Schnäppchen stöberten zahlreiche Besucher durch das Angebot. © Daniel Wagner/dpa/ZB Käufer müssen beachten, dass erworbene Kostüme ausschließlich für private Zwecke verwendet werden dürfen. Eine kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.

Titelfoto: Daniel Wagner/dpa/ZB