Elon Musk tanzt jetzt in Dresden: Marionetten-Ankauf für neue Puppentheatersammlung

Angesichts der Rolle, die Social Media in der Gesellschaft spiele, habe das Thema Elon Musk noch einmal eine besondere Aktualität.

Damit beweise der Stifterkreis einmal mehr sein Gespür, wesentliche Werke der Gegenwartskunst für die Museen zu sichern, so SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann (59): "Diese Ankäufe sollen unkonventionell und überraschend sein, sie sollen mit uns und unserer Zeit zu tun haben."

Die per Roboter gesteuerte, vom bekannten Puppenschnitzer Christian Werdin aus Birnenholz geschaffene, rund 30 Zentimeter große Musk-Kopie wurde samt Bühne und Technik vom SKD-Freundeskreis Museis Saxonicis Usui (MSU) angekauft.

Sie ist Teil der Installation "Alter Ego Raubkopie" als erste Jahresausstellung der Puppentheatersammlung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) in deren künftigem Standort.

Musk habe sie interessiert, weil er die digitale Welt extrem präge, so Haug. Kaegi ergänzt: "Wir wollten ihn auch von seinem Sockel auf die Ebene der Puppen runterholen. Da gibt es ja auch Kasperle."

Die Installation "Alter Ego Raubkopie" ist ein multimediales Puppenspiel in mehreren Räumen, in dem es um Manipulation, Kontrollverlust und die Frage geht, "wer hier eigentlich mit wem spielt", wie Helgard Haug und Stefan Kaegi vom Theater-Kollektiv Rimini Protokoll erklärten.

Das neue Museum wird auf einer Etage mit einer Basisausstellung bestückt, eine zweite Ebene ist als Bereich für wechselnde Jahresausstellungen vorgesehen. "Unsere Spielwiese", so Loch.

Sie hofft, dadurch weitere Stifter in Sachsen gewinnen zu können: "Dieses Kunstwerk wird viel Öffentlichkeit erzeugen."

Man habe lange recherchiert und experimentiert, die Robotik wurde dann an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin entwickelt. Der Mini-Musk, dem der Schauspieler und Synchronsprecher Benno Lehmann seine Stimme leiht, wird über 14 Fäden bewegt, aber von einem programmierten Roboterarm mit 14 kleinen Motoren betrieben.

So kann sich die Puppe, anders als herkömmliche Marionetten, auch um 360 Grad und damit sich selbst drehen. In der rund 20-minütigen Show ist Musk erst auf der Bühne zu sehen, in einem zweiten Teil erlebt man ihn im Backstage-Bereich samt dessen Technik.

Die neue Puppentheatersammlung wird am 31. August im Kraftwerk Mitte als "Haus der Charaktere" offiziell eröffnet und ist ab dem 7. September für Publikum zugänglich.