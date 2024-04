Er brach auf dem Hauptbahnhof zusammen: Früherer Frauenkirchen-Organist gestorben

Dresden - Der erste Organist der wiederaufgebauten Frauenkirche ist tot. Samuel Kummer verstarb völlig unerwartet am Dienstag im Alter von 56 Jahren in Dresden. Der Kirchenmusiker brach auf dem Dresdner Hauptbahnhof zusammen.

Samuel Kummer (†56) prägte das Orgelmusik-Profil der wiederaufgebauten Frauenkirche. (Archivbild) © Eric Münch

Der gebürtige Stuttgarter wollte nach Würzburg reisen, um dort Orgelunterricht zu geben.

Samuel Kummer gewann in den 90er-Jahren mehrere internationale Orgelwettbewerbe.

Er gastierte in Mittelamerika, Europa, den USA und Japan, spielte in Kathedralen von Versailles und Köln wie auch in großen Konzertsälen. 2005 übernahm er das Amt des Organisten an der Dresdner Frauenkirche.

Im September 2022 wurde er nach 17 Jahren entlassen - die Stiftung Frauenkirche warf ihm Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit vor.