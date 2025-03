Erfolgsautorin Sabine Ebert muss Buchmesse "schwänzen"

Sabine Ebert (66) muss sich ihre Kräfte einteilen. © Norbert Neumann

Die Fans von historischen Romanen müssen jetzt aber stark sein: Sachsens erfolgreichste Autorin, Sabine Ebert (66), wird nicht auf der Messe erscheinen.

Die Bestseller-Königin (Hebammen-Saga) verzichtet schweren Herzens auf einen Auftritt bei dem diesjährigen Lesefest. Sie muss ihrer Long-Covid-Erkrankung Tribut zollen und mit ihrer Energie haushalten.

"Ich befinde mich noch in der Genesungsphase. All meine Kraft will ich momentan auf das nächste Buch fokussieren", sagt die in Dresden lebende Autorin.

Sabine Ebert arbeitet gegenwärtig intensiv an Teil 2 des "Silberbaums". Die Reihe erzählt von den Erben der Hebamme Marthe und thematisiert das Schicksal der Mark Meißen im Hochmittelalter. Pünktlich im Herbst soll das Buch in guter Qualität erscheinen.