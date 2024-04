DDR-Regisseur Ernst Hirsch zeigt uns seinen Friedrich-Film

Dresden - Die Caspar David Friedrich-Ausstellung ist gerade in der Hamburger Kunsthalle mit einem Rekord von mehr als 300.000 Gästen zu Ende gegangen. Ab 24. August sind die Werke des Romantikers im Dresdner Albertinum zu sehen. Die Wartezeit bis dahin verkürzt Dresdens legendärer Regisseur Ernst Hirsch (87).

Dokumentarfilmer und Regisseur Ernst Hirsch (87) drehte 1980 einen 30-minütigen Film über "Caspar David Friedrich in Dresden". © Thomas Türpe

Sein 1980 für das DDR-Fernsehen gedrehter 35-mm-Kurzfilm "Caspar David Friedrich in Dresden" ist beim "sz-Lebensbegleiter"-Aktionstag am 4. Mai im Haus der Presse (Ostra-Allee) zu sehen - eintrittsfrei.

Die Filmvorführung (14 Uhr) ist ein Highlight des Aktionstages, der von neun bis 17 Uhr die Generation Ü60 zu Beratungen, Vorträgen und Führungen einlädt.

"Ich war für diesen 30 Minuten langen Film natürlich vorrangig in Dresden unterwegs, aber auch auf Rügen und in Greifswald", erinnert sich Hirsch. "Weil ich mit meiner Frau allein gedreht habe, hatten wir das Bildmaterial auch schnell zusammen. Wir bekamen sogar eine Sondererlaubnis, in der Gemäldegalerie zudrehen - mit einer speziellen Trickfilmtechnik und schwachem Licht, damit die Gemälde weder durch Licht noch durch Hitze Schaden nehmen konnten."