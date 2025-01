Erstmals beim SemperOpernball: Echte Blüten schmücken Debütantinnen

Dresden - Das gab es noch nie bei den Debütantinnen: Sie eröffnen den glamourösen SemperOpernball am 7. Februar - geschmückt mit echten Blüten! Angefertigt wird der ungewöhnliche Halsschmuck in der Goldschmiedewerkstatt von Barbara Oehlke (54) auf der Dresdner Hauptstraße. Neben Perlen und filigranen goldenen Gliederketten liegen bei ihr getrocknete Hortensien auf dem Arbeitsplatz.

Goldschmiedin Barbara Oehlke (54) hat den Schmuck passend zum Kleid der Debütantinnen entworfen. © Holm Helis

Das "Grundgerüst" des Colliers ist eine 42 Zentimeter lange Kette, die zur Hälfte aus 49 Süßwasserzucht-Perlen und einer Gliederkette besteht.

"Aber damit war ich nicht zufrieden, das gewisse Etwas fehlte", erzählt Barbara Oehlke. "Da entdeckte ich eine getrocknete Hortensienblüte aus meinem Garten. Ich liebe besonders die leicht violetten Sorten. Und die Idee war da."

Aber noch längst nicht die Blüten, die eine Ballnacht überstehen. Normal getrocknete Blumen würden raschelnd auseinanderfallen. "Doch in Italien habe ich eine Manufaktur entdeckt, die die Blüten bleicht und trocknet. Wie genau sie es anstellen, dass die Blüten elastisch bleiben, ist ein Geheimnis", schmunzelt die Goldschmiedin.

20 fette, champagnerfarbene Blütenbälle kamen per Post bei ihr an - zusammengequetscht in einem Karton. "Doch sie lassen sich ganz leicht ausbreiten."