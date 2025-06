Festivalausklang mit zwei Highlights: Musikfestspiele ziehen positive Bilanz

Dresden - Wer könnte etwas gegen Liebe haben? Mit "Liebe", also dem Gefühl der Gefühle, hatten die Dresdner Musikfestspiele ihre diesjährige Ausgabe überschrieben und damit einen Nerv des Publikums getroffen: Die Veranstalter können einmal mehr eine positive Bilanz ziehen.

Dirigent Kent Nagano, Bariton Daniel Schmutzhard (Alberich) und das Orchester. © Oliver Killig

Mit zwei brillanten, höchst unterschiedlichen Höhepunkten klang das Festival am Wochenende aus.

Wie die Musikfestspiele mitteilen, konnte man mit rund zwei Millionen Euro Ticketeinnahmen an die Erfolge vergangener Jahre anknüpfen - und das bei gekürzten Fördermitteln.

In den vier Wochen vom 17. Mai bis 14. Juni kamen rund 65.000 Besucher zu den insgesamt 58 Veranstaltungen. Die Auslastung lag im Schnitt bei 95 Prozent, wobei diesmal deutlich mehr Karten an der Abendkasse verkauft wurden.

"Ein herausragender Jahrgang", freut sich Festival-Intendant Jan Vogler (61). "Das Zusammenspiel von erstklassigen Künstlerinnen und Künstlern, einem ebenso wunderbaren Publikum und der Vielfalt an Spielstätten und musikalischen Genres ist in Dresden einmalig", sagt er. Zwei Highlights gab es zum Festivalabschluss.

Vergangenes Jahr wurde die Aufführung der "Walküre" aus dem Gemeinschaftsprojekt der Musikfestspiele mit Concerto Köln "The Wagner Cycles" von der „New York Times“ als eine der weltweit besten Klassik-Aufführungen gerühmt. Mit der Aufführung des dritten Teils der "Ring"-Tetralogie "Siegfried" am Samstag im Kulturpalast wurde abermals erlebbar, was gemeint ist.