Friedrich der Streitbare: Sachsens erster Kurfürst vom Sockel geholt

Meißen - Der Mann, dem Sachsen seine Kurwürde verdankt, wurde am Donnerstag in der Meißner Albrechtsburg vom Sockel geholt. Friedrich der Streitbare (1370-1428) zog um - von der Großen Hofstube in die Räume der Sonderausstellung "Königsmacher 1423 - ein Wettiner wird Sachse", die am 9. September eröffnet wird.