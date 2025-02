Fünf Künstler, eine Adresse in Dresden: Das ist das "Studio 56"

Die Schwestern Seraphine (34) und Chiara Detscher (30) sind in Dresden geboren, wurden an der renommierten Palucca Schule ausgebildet, tanzen seit Jahren auf Staatsbühnen. Davon leben können sie nicht: "Jeder von uns macht neben seinem eigentlichen Beruf noch etwas anderes", erklärt Seraphine.

Auf den Bühnen von Semperoper und Staatsschauspiel: Chiara und Seraphine Detscher im "Studio 56". © Heike Neubauer-Antoci

Jule Oeft-Rottluff (34) begann an der Palucca Schule, wechselte zum Diplom für zeitgenössischen Tanz nach Köln.

Seit 2013 arbeitet sie wieder in der Dresdner Tanz- und Theaterszene, ist Yoga-Lehrerin seit 2021: "Wir können hier in Ruhe unsere Kräfte bündeln, uns auf unsere Projekte vorbereiten. Und im selben Raum bieten wir unsere Kurse an", so die werdende Mama lächelnd.

Infos: studio-56.org.