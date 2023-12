Glück auf, der Dulig kommt! "Meissen" hat sein neues Kaolin-Bergwerk

Meißen/Zehren - Glück auf! Vorsichtig setzt Wirtschaftsminister Martin Dulig (49, SPD) die Heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute, auf ihr Podest im Förderturm. Damit ist das neue Kaolin-Bergwerk der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meissen im Dörfchen Seilitz (Zehren) offiziell und mit himmlischem Beistand eingeweiht - am Namenstag der Schutzheiligen.

Manufaktur-Chef Tillmann Blaschke (60, l.) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (49) begutachten das kostbare Kaolin. © Steffen Füssel

Es ist Europas kleinstes Untertage-Bergwerk. Wochentags arbeiten hier in einer Schicht von 6.45 bis 15.15 Uhr nur zwei Bergleute: Steiger Andreas Kawka (56) und Hauer Patrick Stahnke (38). Sie bauen - noch immer mit viel Handarbeit - in nur vier Metern Tiefe unter der Erdoberfläche das kostbare Kaolin ab.

"Drei Sohlen sind angelegt, die tiefste in zehn Metern. Aber wir beginnen mit dem Abbau in der obersten Sohle", erklärt Kawka. "Die ersten 50 Tonnen Kaolin waren nicht rein genug, die landeten im Abraum. Aber jetzt, nach 15 Metern Vortrieb in den Stollen, stimmt die Qualität."

Einen Meter Vortrieb pro Woche trotzen die beiden Männer mit ihrem Elektroschlaghammer der Lagerstätte ab. Doch die Männer müssen auch die Belüftung des Bergwerkes sichern, die Gänge mit Holz verschalen, das Kaolin in den Hunt (Wagen) schaufeln, das dann im Förderkorb nach oben bugsiert wird.

Die Bergleute selbst steigen über Leitern ein und aus."Seit elf Jahren bin ich schon hier dabei", sagt Kawka.