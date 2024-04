Glückliche Kunst: Ex-Mathelehrerin hat ihre wahre Berufung gefunden

Dresden - Ihre Bilder und Collagen sind farbenfroh, fröhlich, voller Gefühl - sie explodieren vor Lebensfreude. Kreativität pur - das ist die Dresdner Ex-Grundschulleiterin Sonja Recknagel (68). Ihren Kunstwerken, Gedichten und Aphorismen sieht und hört man an: Diese Frau ist glücklich!

Sonja zeigt die Teller, auf denen ihr Mann Erdbeeren, Äpfel, Bananen & Co. zu wundervollen Mustern arrangiert hat.

Der Grund heißt Dieter (68) und ist seit fünf Jahren Sonjas Ehemann. "So viel Liebe habe ich noch nicht erlebt. Sie beflügelt mich", schmunzelt Sonja, die ihr schwarzes Haar in langen dicken Zöpfen trägt.

So gestärkt, kann sich Sonja Recknagel in ihrem Atelier unterm Dach des Fachwerkhauses im Südosten von Dresden an die Arbeit machen.