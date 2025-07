14.07.2025 17:18 505 Gregor Gysi kommt zum "Schäferstündchen" nach Dresden

Linken-Politiker Gregor Gysi kommt am 26. Oktober 2025 in die Herkuleskeule in Dresden.

Von Katrin Koch

Dresden - Kein Witz: Linken-Politiker Gregor Gysi (77) kommt in die Herkuleskeule. Alles in Kürze Gregor Gysi kommt zum Schäferstündchen nach Dresden

Gysi plaudert über Politik und Fußball

Der Talk findet am 26. Oktober statt

Tickets ab 29 Euro erhältlich

Gysi ist Alterspräsident des Parlaments Mehr anzeigen Linken-Politiker Gregor Gysi (77) kommt in die Dresdner Herkuleskeule. © Eric Münch Am 26. Oktober (ab 12 Uhr) ist das Urgestein der (ost)deutschen Politik zu Gast in der Sonntags-Matinee-Reihe "Herkuleskeulen-Schäferstündchen". Moderator und Kabarettist Alexander G. Schäfer wird mit Gysi plaudern - über Politik, Fußball (Gysi ist Mitglied bei Union Berlin), Wendewirren, Gysis Zeit als DDR-Anwalt und PDS-Chef.

Gysi ist noch immer ein Polit-Schwergewicht, holte in Berlin Treptow-Köpenick zur jüngsten Bundestagswahl das Direktmandat - womit er gleich auch noch Alterspräsident des Parlaments wurde. Tickets (ab 29 Euro) für den Talk mit Gysi gibt's unter: www.herkuleskeule.de

Titelfoto: Eric Münch