Mord, Intrige und Größenwahn: Frank Goldammer beendet seine "Bruch"-Reihe

Frank Goldammer (50) mit seinem neuen Buch in den Händen - vormittags im Sitzmobiliar des Palais Sommers auf dem Dresdner Neumarkt. © Steffen Füssel

Frank Goldammer gehört zu den erfolgreichsten Kriminalautoren im deutschen Sprachraum. "Der Angstmann", Auftakt zur siebenteiligen Reihe um den Dresdner Ermittler Max Heller, brachte ihm 2016 den Durchbruch.

Die Heller-Reihe spielt in den letzten Jahren des Krieges, in der Nachkriegszeit, in der DDR. Üble Fälle in historisch gefährlicher Zeit hat Goldammer dafür erdacht, doch wird all das an Düsternis übertroffen von der "Bruch"-Reihe, deren vierter und letzter Band am kommenden Dienstag, den 15. Juli 2025, erscheint (Wunderlich, 18 Euro).

Die Titel der Bände sprechen eine beklemmende Sprache: "Ein dunkler Ort", "In eisigen Nächten", "Durch finstere Zeiten" und nun folgend "Am Abgrund".

Felix Bruch ist ein wortkarger, psychisch schwer geschädigter Ermittler. Die Ursache seiner seelischen Deformation zu ergründen, hat sich seine aus Hamburg zugewanderte Kollegin Nicole Schauer zur Aufgabe gemacht, die selbst nicht eben ein Schoßkind des Glücks ist.