Große Stimme für "Moments", großes Herz für Dresden: Miss Kiki deVille rockt die OstraStudios

In den USA und Großbritannien hatte Miss Kiki deVille längst einen festen Platz im Showbiz, war bei der dritten BBC-Staffel von "The Voice UK" 2014 dabei.

Nicht nur, weil es an der Elbe weder Spinnen, Schlangen, Haie noch Krokodile gibt. "Vor denen habe ich wirklich Angst. Ein Freund von mir erlebte eine Haiattacke", erzählt Kiki, in deren Heimat es davon mehr als genug gibt.

An der "Blue Note"-Bar von Mirko Glaser kann Sängerin Kiki deVille total entspannen. © Thomas Türpe

Kiki, die heute in Manchester lebt, hat sich in Dresden verliebt. "In die Sehenswürdigkeiten, in die Frauenkirche, in eine Stadt voller Geschichte. Sie hat genau die richtige Größe, ist nicht so riesig wie New York oder Los Angeles, wo ich viele Jahre gelebt habe", sagt sie.

Und weiter: "Immer wenn ich in Dresden bin, mache ich eine Stadtrundfahrt. Besonders gern bin ich im Winter hier. Ich liebe Schnee", verrät Kiki an einem ihrer Lieblingsplätze, dem "Blue Note" in der Neustadt.

Via Google fand sie den Jazzclub. "Ich glaube, es war eine Montagnacht, als ich das erste Mal hier war", erzählt Kiki.

"Es war der Beginn unserer Freundschaft", lacht "Blue Note"-Chef Mirko Glaser hinterm Tresen.