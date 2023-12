"Moments"-Premiere verspricht vollen Erfolg: Ente gut, alles gut!

Dresden - Die Ente ist knusprig, die Musik fetzt, die Artisten verblüffen, die Kellner flitzen, die LED-Wände blitzen im "Chapiteau der Träume" an den OstraStudios. Die Dinnershow "Moments" feierte am Wochenende Premiere. Sie dürfte - wie bis 2019 im Chemnitzer Kraftverkehr - auch in Dresden ein voller Erfolg werden!