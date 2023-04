3000 Einzelteile, bunt und schrill: Großer Ausverkauf bei Dresdens Rockabilly-Lady

Dresden - Rock'n'Roll – das Lebensgefühl der 50er- und 60er-Jahre hat in Dresden seit zehn Jahren ein Zuhause: in der Boutique "Lady Yule" von Ines Richter (50) in der Alaunstraße. Hier können sich Musik-Liebhaber, Tänzer oder auch Fans legendärer US-Cars stilecht von Kopf bis Fuß einkleiden. Noch dazu recht preiswert.