Großes Casting: In Dresden wird der nächste Schauspiel-Star gesucht

Dresden - Wer schon immer mal mit einer Schauspiel-Karriere geliebäugelt hat, sollte das große UFA-Casting Anfang August in Dresden nicht verpassen! Vom Grundschulkind bis zum Senior, vom Laien bis zum gestandenen Schauspieler - alle dürfen mitmachen.

"Wir freuen uns auf vielfältige Talente bei der UFA Castingshow. Kommt vorbei und zeigt, was ihr könnt - egal ob Gesang, Tanz, Schauspiel oder Comedy", sagt Nicole Urban vom Centermanagement zu TAG24 .

Am 4. und 5. August von jeweils 14 Uhr bis 19 Uhr heißt es "Action". Denn dann kommen die Talentscouts von UFA-Base in die Dresdner Altmarkt-Galerie.

Die Profis helfen euch bei der Sedcard. © UFA Base

Und so läuft das Casting ab: Zunächst füllen die Casting-Teilnehmer einen kurzen Fragebogen aus, dann werden professionelle Fotos für die Sedcard gemacht. Wer will, kann sich im Anschluss vor der Kamera austoben und zeigen, was er oder sie kann. Selbstverständlich ist das Casting völlig kostenlos.



"Eine Voranmeldung ist nicht nötig", betont Nicole Urban. Jugendliche und Kinder unter 16 sollten allerdings eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorzeigen.

Wer seine Lieben begleiten oder auch einfach mal Zaungast bei einem Casting sein will, dürfte auch auf seine Kosten kommen. "Auch als Zuschauer lohnt es sich, vorbeizukommen", verspricht die Organisatorin. "Schaut Euch die Stars von morgen an, die Castingshow ist ein echtes Erlebnis."

Neugierig geworden? Auf Altmarkt-Galerie-Dresden.de oder ufa-base.de findet Ihr weitere Informationen. Los geht's am 4. August um 14 Uhr bei Sport-Check im Erdgeschoss.