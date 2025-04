Elaskon-Erfinder tot! Dresdner Günther Gedecke stirbt mit 95 Jahren

Dresden - Der langjährige Betriebsleiter und Inhaber von Elaskon, Günther Gedecke , ist im Alter von 95 Jahren verstorben. Über seinen Tod informierte der Dresdner Schmierstoffhersteller am Montag.

Auch an der Dresdner Standseilbahn sowie der Schwebebahn wird der Spezialschmierstoff laut dem Unternehmen genutzt.

"Wir nehmen Abschied von einem engagierten und visionären Menschen, der Elaskon über 34 Jahre bis nach der Wende mit großem Einsatz geführt hat", erklärte Elaskon-Geschäftsführer Tobias Schwald. "Alle im Team nannte er liebevoll 'Elaskoner'. Er selbst war ein 'Elaskoner' durch und durch, er wird uns fehlen", so Schwald.

Günther Gedecke entwickelte das Unternehmen Elaskon nach Angaben seiner Nachfolger zu einer international angesehenen Marke. © Sabine Mutsche/PR

Günther Gedecke leitete Elaskon bis 1992. Nach der Wende erreichte er eine Rückübertragung des Elaskon-Werks durch die Treuhand.

1993 verkaufte Gedecke das Unternehmen an die Präg-Gruppe aus Kempten (Allgäu). Geschäftsführer wurde später Karl Schwald, der die Firma bis heute zusammen mit seinem Sohn Tobias und seinem Bruder Richard leitet.

"Der Name Günther Gedecke bleibt untrennbar mit unserem Unternehmen verbunden", so Tobias Schwald im Nachruf auf den verstorbenen Unternehmer. "Er hat Elaskon unter schwierigen Bedingungen zu einer international angesehenen Marke entwickelt und den Grundstein für den Start in die Marktwirtschaft gelegt. Wir haben große Hochachtung vor seiner Lebensleistung."

Die Elaskon Sachsen GmbH stellte 2024 in Produktionsanlagen in Dresden-Reick etwa 7500 Tonnen Schmierstoffe, Trennmittel sowie Korrosionsschutz- und Pflegemittel her. Der Gesamtumsatz belief sich im letzten Jahr laut Elaskon auf 38,1 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.