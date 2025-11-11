Helau! Dresdner Narren übernehmen das Rathaus

Dresden - Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr war's wieder so weit: Die Narren übernahmen am Dienstag das Kommando in der Landeshauptstadt !

Die Narren nahmen Jan Donhauser (56, CDU, m.). © Petra Hornig

Die Jecken vom Dresdner Carneval Club zogen gemeinsam mit dem Elferrat Gebau Dresden vom Dr.-Külz-Ring zur Goldenen Pforte.

Dort musste Bürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) den Rathausschlüssel abgeben.