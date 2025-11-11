Helau! Dresdner Narren übernehmen das Rathaus

Die Jecken vom Dresdner Carneval Club zogen gemeinsam mit dem Elferrat Gebau Dresden vom Dr.-Külz-Ring zur Goldenen Pforte. Es ist wieder Fasching!

Von Benjamin Schön

Dresden - Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr war's wieder so weit: Die Narren übernahmen am Dienstag das Kommando in der Landeshauptstadt!

Die Narren nahmen Jan Donhauser (56, CDU, m.).
Die Jecken vom Dresdner Carneval Club zogen gemeinsam mit dem Elferrat Gebau Dresden vom Dr.-Külz-Ring zur Goldenen Pforte.

Dort musste Bürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) den Rathausschlüssel abgeben.

Die Kussfreiheit wurde direkt ausgenutzt.
Danach ging’s Schlag auf Schlag: Die Vereinsfahne wurde gehisst, das Bierfass angestochen und die Kussfreiheit ausgerufen. Helau!

Titelfoto: Petra Hornig

