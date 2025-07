Herz für Igel? Jetzt bei der Radebeuler Igelhilfe mit anpacken

2024 wurden über 1500 erkrankte, unterernährte oder geschwächte Tiere aufgenommen. Helfende Hände werden im Frühdienst und in der Spätschicht benötigt. "Vor allem im Frühdienst können uns einige Helfer aus Altersgründen nicht mehr unterstützen", so Görner. Die ehrenamtlichen Aufgaben reichen von der Stallreinigung bis hin zur Futterzubereitung und Verteilung.

Wer sich in der Igelhilfe engagieren will, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Per E-Mail an info@igelhilfe-radebeul.de kann ein Schnuppertermin vereinbart werden.