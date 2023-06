Hier gibt's Eierschecke zwischen Schwibbögen und Räuchermännern

Mutter Ulrike Bär (54, l.) und ihre Tochter Swaantje (31) eröffneten am 1. Juni ihr Erzgebirgsbistro "Kunstgenuss". © Norbert Neumann

Weihnachtsfeeling auch im Sommer - möglich macht's das neue Erzgebirgs-Bistro "Kunstgenuss" von Ulrike Bär (54) und ihrer Tochter Swaantje (31) in der Bahnhofstraße in Großzschachwitz.



"Seit über 30 Jahren handelt unser Familienunternehmen mit Volkskunst aus dem Erzgebirge", erzählt Ulrike Bär. Nicht "nur" auf dem Striezelmarkt - sondern weltweit.

"Im Jahr 2000 waren wir zum ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt in Dresdens Partnerstadt Columbus. Zehn Jahre haben wir in Vancouver Pyramiden und Nussknacker verkauft. Seit 2002 sind wir auf dem Christkindlmarkt in Chicago", verweist Ulrike auf Nordamerika.

Sogar in Sapporo (Japan) begeisterten die Bärs schon mit ihrem Angebot.

Nun wird die Familie mit ihrem Bistro "sesshaft". "Es ist unser erstes Ladengeschäft", lacht Mutter Ulrike. Weil Tochter Swaantje viele Jahre in der Gastronomie - beim Pichmännel Oktoberfest oder auch in der Torwirtschaft - Bierkrüge und Teller schleppte, lag die Idee nahe, Volkskunst und Gastro zu verbinden.