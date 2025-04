Holger John: "Solche Bilder hat in Dresden noch keiner gesehen!"

Dresden - Der coolste und auch provozierendste Galerist der Stadt feierte am Donnerstag seinen 65. Geburtstag: Holger John ließ es zum Jubiläum zuerst mit einer Vernissage kongolesischer Malerei in seiner Galerie auf der Rähnitzgasse krachen.

Hoch soll er leben! Holger John feierte seinen 65. Geburtstag mit vielen Freunden und kongolesischer Malerei. © Steffen Füssel

Danach wurde im "Sektor" im Industriegelände mit der kongolesischen Super-Band "Jupiter & Okwess" gefeiert.

Die Ausstellung "Revolte des Couleurs" zeigt kraftvolle Werke von drei Künstlern der Galerie "Art Brazza" aus Brazzaville.

"Solche mutigen, farbigen Bilder hat in Dresden noch keiner gesehen. Die Künstler trauen sich was, bekleben Ölbilder, malen zusammen", schwärmt John.

(K)ein Zufall: "Ich bin 1960 in einem Schloss im Havelland geboren - im sogenannten Afrikanischen Jahr, in dem 18 ehemalige Kolonien ihre Unabhängigkeit erlangten. Darunter auch der Kongo", so der Maler, Zeichner, Galerist und Event-Kreateur.