Ihr Sommerhaus auf Hiddensee ist schon verschwunden: Wie Filmemacher Hirsch Paluccas Erbe retten will

Dresden - Die Insel Hiddensee war der Sommerurlaubsort der berühmten Dresdner Tänzerin und Tanzpädagogin Gret Palucca (†91). 30 Jahre nach ihrem Tod werden nun am 6. Mai in Vitte zwei Skulpturen eingeweiht, die vor dem Theater Seebühne an die großartige Künstlerin erinnern sollen.