Im Januar mit "Symphonica" im Dresdner Kulti: Die Leipziger Prinzen mal ganz orchestral

Dresden/Leipzig - Seit 35 Jahren singen sich Die Prinzen aus Leipzig in die Herzen von Millionen. 2026 präsentiert sich die Band zum Bandjubiläum mit einer ganz besonderen Produktion und tourt unter dem Titel "Symphonica" durch Deutschland. Am 18. Januar ist das opulente Orchester-Konzert im Kulturpalast Dresden zu erleben. Am Mittwoch startet der Vorverkauf.