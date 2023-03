Instrumente und Noten gibt's hier seit fast 70 Jahren: In diesem Haus ist echt Musik drin

Im Trend liegen derzeit Ukulelen. "Die handlichen Instrumente kann man überall mit hinnehmen. Es gibt viele Noten, sogar für Songs von den Ärzten und AC/DC", lacht Peter, in dessen Laden schon Comedian Otto Waalkes (74) vorbeischaute. Liedermacher Gerhard Schöne (71) ist Stammkunde.

Das alte Musikhaus Meinel auf der Görlitzer Straße. Zuvor war an der Ecke eine Außenstelle von Pfunds Molkerei. © privat

Was von Weitem wie Möhren, Kohl oder eine Banane aussieht, entpuppt sich als lustiger Shaker. Vom Knirps bis zum Profi - Peter bedient sie alle in seinem Musikhaus.

Außerhalb ist er für den guten Ton auf der Festung Königstein verantwortlich. "Ich betreue als Produktionsleiter die Festungskonzerte", sagt Peter stolz.

"In diesem Jahr finden zwar nur vier statt, aber ein ganz besonderes - am 15. Juli gibt die britische Synthiepop-Band Hurts ihr einziges Deutschland-Konzert." Fans klingt jetzt sofort der Hurts-Song "Stay" in den Ohren.

Er lief im Abspann zu Til Schweigers (59) Kinofilm "Kokowääh" (2011) und untermalte 2021 die 17. Staffel der ARD-Serie "Sturm der Liebe".