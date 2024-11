Ist die dick, Mann! Riesen-Tuba darf noch mal tönen

Diesen wird er auf der 2,05 Meter großen und 50 Kilogramm schweren Riesentuba namens Ilse auch spielen - am heutigen Samstag (17.30 Uhr) beim Konzert in der Stadthalle Sebnitz und am Sonntag (17 Uhr) im Konzertsaal der Hochschule für Musik Dresden.

Er wird begleitet von der Dresdner Bläserphilharmonie und dem Melton Tuba Quartett.