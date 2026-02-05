Jahrhundertealte Tradition: Dresden feiert Mitte Februar Elbvenezianischen Carneval

Dresden - Prächtige Kostüme und geheimnisvolle Masken - wer denkt da nicht an den Karneval in Venedig ?! Doch auch in Dresden blickt die Lust am Verkleiden auf eine jahrhundertealte Tradition. Dem geht der Dresdner Historiker Christoph Münch in seinem neuen Buch "Dresdner Lustbarkeiten. Geschichten zum Carneval" (BoD, 19 Euro) von der höfischen Fastnacht zum Elbvenezianischen Carneval nach - und es bleibt nicht bei der Theorie!

Der Historiker Christoph Münch beschreibt in seinem aktuellen Buch die Lustbarkeiten am Dresdner Hof. © PR

"Es gibt unheimlich viel Material, bis zu 600 Seiten dicke Bände, im Staatsarchiv. Es gibt Hoftagebücher, Anweisungen für die Feste. Wir wissen ganz genau, was gekocht wurde und wo die Gäste übernachteten", sagt Münch begeistert.

"Der Dresdner Carneval wurde erstmals 1533 unter Kurfürst Moritz gefeiert und entfaltete im 17. und 18. Jahrhundert seine größte Pracht - geprägt von prunkvollen Ringrennen, opulenten Opern, Maskenbällen und Festen venezianischer Lustbarkeit."

In zwölf Episoden lässt Münch diese Tradition auf 198 Seiten auferstehen, erzählt über Feste der Kurfürsten und Kurfürstinnen - von Moritz von Sachsen über August den Starken bis Maria Antonia Walpurgis.

Apropos: Von August dem Starken ist eine Abbildung überliefert, die ihn anno 1722 als Scaramuzz (Figur des Volkstheaters Commedia dell’arte) zeigt.