Für den spektakulären Bühnen-Cancan: Operetten-Schneider nähen XXL-Röcke

Dresden - Rock und Beine hoch! Wenn Cancan im 2/4-Takt getanzt wird, blitzt die Unterwäsche! Auch in der neuen Inszenierung der Franz-Lehár-Operette "Die lustige Witwe", die am 7. März in der Dresdner Operette Premiere feiert.

Echt riesig: Katrin Falkenberg (60, r.) und Annette Opitz (55) zeigen die Größe der Cancan-Röcke. © Eric Münch

Der Cancan entstand um 1830 in Paris. Im berühmten Varieté "Moulin Rouge" gehört er bis heute zu den Attraktionen. Auf der Dresdner Bühne überrascht er in Kürze mit ganz außergewöhnlichen Dimensionen. Denn die Röcke der zwölf Grisetten haben einen Durchmesser von rund drei Metern!

Beim Nähen der Kostüme versanken die Mitarbeiter der Kostümschneiderei der Operette in einer wahren Wolke aus Rüschen und Stoff.

Gewandmeisterin Katrin Falkenberg (60) weiß es ganz genau: "Für die Außenröcke haben wir 100 Meter Taft verwendet und aus 600 laufenden Metern Organza in verschiedenen Pink-Tönen 3600 Streifen für die Rüschen gerissen. Aneinandergereiht würden sie eine Länge von über 5000 Metern ergeben."

Und das war erst der Anfang der Arbeit. "Die Streifen wurden dann per Hand zu Rüschen gerafft und genäht. Jeder Rock wurde mit 420 Metern Rüsche bestückt", ergänzt Gewandmeisterin Annette Opitz (55).