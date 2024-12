Das große Finale: Jan Josef Liefers und Radio Doria auf Abschiedstournee

Dresden - Jan Josef Liefers, vor 60 Jahren in Dresden geboren, macht Schluss. Nicht als "Tatort"-Gerichtsmediziner, schon gar nicht als Schauspieler, doch als Popsänger an der Spitze seiner Band Radio Doria. Die Gruppe löst sich auf, derzeit spielt sie die letzten Konzerte. Am morgigen Donnerstag ist Termin im Alten Schlachthof.