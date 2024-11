Joachim Schlese: So feiert der Dixieland-Vater seinen 85. Geburtstag!

Dresden - Herzlichen Glückwunsch - Applaus und eine Verbeugung vor dem Lebenswerk! Der Vater des Internationalen Dixieland-Festivals, Joachim Schlese, feiert am Samstag seinen 85. Geburtstag auf Gran Canaria.

Sie platzt bald vor Stolz auf ihren Ehemann, dessen Leben von Kindesbeinen an von Musik bestimmt wird. Zuerst im Elternhaus am Klavier, dann als junger Sänger im Kreuzchor und im Knabenchor der Semperoper.

Joachim Schlese wurde 2002 von Sachsen-MP Kurt Biedenkopf (1930-2021) mit dem Verdienstorden des Freistaates ausgezeichnet. © privat

"Ich erinnere mich gern an 'Rote Rosen', eine Revue zum jährlichen Frauentag mit Carmen Nebel, an die Brückenmännchen-Kinderrevue und an die Palast-Varieté-Reihe, bei dem ich sogar einen Elefanten auf die Bühne traben ließ", resümiert Schlese.

Er stellte den Festumzug zum 800-jährigen Stadtjubiläum von Dresden und des Kreuzchores auf die Beine und war 50 Jahre (!) Kopf und Visionär des Dixieland-Festivals.

551 Jazz-Bands aus 48 Ländern holte Schlese seit 1971 nach Dresden.

Zur 50. Auflage 2022 verabschiedete er sich von seinem "Baby".