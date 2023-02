Jürgen von der Lippe voll fett: Der kultige Komiker mit zwei Gastspielen in Dresden

Dresden - Er ist ein altes Schlachtross des deutschsprachigen Showgeschäfts, heute nicht minder beliebt als vor Jahrzehnten - und gerade wieder auf Tournee. Jürgen von der Lippe gastiert am Samstag und Sonntag im Alten Schlachthof.

T-Shirt und Hawaii-Hemd sind Jürgen von der Lippes Bühnenuniform. © Uwe-Jens Igel

Es gibt Namen, die sich gegen eine große Karriere zu sträuben scheinen. Ob er als Hans-Jürgen Hubert Dohrenkamp, als welcher er 1948 in Bad Salzuflen zur Welt kam, zu Ruhm gekommen wäre?

Auf jeden Fall: Jürgen von der Lippe klingt besser. In den 70er-Jahren mischte er bei den Gebrüdern Blattschuss mit, bevor er sich als Solist neu erfand. Im Fernsehen machte er als Showmaster ("So isses", "Donnerlippchen") einen los, doch gehörte seine Liebe der Bühne. Das ist bis heute so.



Das aktuelle Programm "Voll fett" ist schon einige Jahre alt. Da von der Lippe aber, wie die meisten Komiker, sein Programm ständig auffrischt, ist's halt doch jedes Mal ein bisschen anders. Dabei ist er ein Mann, der auch das Grobe liebt. Keiner, der mit der feinen Klinge ficht. Bei ihm hat ebenso das Derbe und Zotige Raum.

Und gern zieht er, wie zuletzt der Kollege Helge Schneider ("Scheißdreck"), gegen kulturelle Aneignung, Political Correctness und Gendersprache zu Felde.