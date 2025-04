"medlz"-Aussteigerin Silvana wird im Schloss zur Nonne

Dresden - Sie sang zwar nicht im Kirchenchor, aber bei der Dresdner a-cappella-Band "medlz". Dort verabschiedete sich Silvana Mehnert (45) im November nach 25 Jahren aus dem Quartett. Nun stimmt sie als Nonne das hohe C an.

"Ich liebe meine Schwestern schon jetzt. Das Musical ist eine Anlehnung an den Film 'Sister Act', den ich seinerzeit gesuchtet habe" - 1992 kam "Sister Act" mit Whoopi Goldberg in die Kinos .

Silvana geht ins (Theater-)Kloster. Die Sängerin, die unter dem Namen "Smilla" ihre Solo-Karriere forciert, ist im Sommer für vier Wochen in schwarzer Tracht zu erleben - im Sommertheater auf Schloss Übigau, im Musical "Sister Soul".

"Erste Gesangsproben gab es schon, aber so richtig losgeht es in der ersten Juniwoche", verrät Silvana. "Ehrlich, ich bin froh, dass meine Rolle nur kleine Schauspielparts hat, denn das ist ja doch für mich neu - ich bin ja keine Schauspielerin. Aber das Ensemble ist total nett. Die Arbeit fühlt sich gut an und meine Schwestern stehen mir zur Seite."

Himmlischer Beistand in puncto Wetter kann auch nicht schaden!