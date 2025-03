Kaum zu fassen! Uta Bresan wird am Sonntag schon 60

Dresden - Schlagersängerin und MDR-Moderatorin Uta Bresan lacht die Zahl einfach weg: "Es ist eine komische Zahl, aber ich fühle mich längst nicht alt." Am Sonntag feiert die sympathische Dresdnerin ihren 60. Geburtstag - dabei sieht sie locker zehn Jahre jünger aus!

"Die Songs produziere ich mit Andre Stade im Studio in Dresden . Wir arbeiten seit 2018 wunderbar zusammen. Ich texte mit und gebe auch musikalisch meinen Senf dazu. Das macht mir unglaublich viel Freude. Das ist wie ein Geburtstagsgeschenk für mich", verrät Uta.

Seit über 30 Jahren vermittelt sie Hunde und Katzen aus Tierheimen in ihrer Erfolgs-Sendung "Tierisch, tierisch". Und als Schlagersängerin ist sie so gefragt, dass ihr Label Telamo im Sommer ein Album mit zwölf neuen Titel herausbringt - und auf CD presst.

Ganz entspannt schaut Uta Bresan auf ihre Karriere. "Ich habe die schönste Zeit der MDR-Unterhaltung miterleben dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar." 20 Jahre moderierte Uta Bresan "Musik für Sie", führte durch das "ZDF-Sonntagskonzert" und die MDR-Show "So schön ist Deutschland".

"Als ich jung war, sind Frauen mit 60 in Rente gegangen", schüttelt Uta den Kopf. Undenkbar für sie, die als Künstlerin und zweifache Mutter mitten im Leben steht. "Heute fragt mich manchmal meine Tochter Magdalena, ob sie sich Sachen oder modische Accessoires von mir borgen kann."

Ansonsten sei sie wunschlos glücklich. "Alle meine Träume haben sich erfüllt: eine intakte Familie, Gesundheit, ein Beruf mit Spaß und Erfolg." In ihren Geburtstag feiert Uta Bresan am Samstag bei der Meißner Ballnacht hinein.

Am Sonntag wird dann in Bühlau ganz in Familie angestoßen und im Sommer gibt es vielleicht noch ein größeres Fest.