Kostbar, kurios und winzig groß: "Ostern im Jägerhof" mit Miniaturen-Foto-Schau

Dresden - Die Ausstellung "Ostern im Jägerhof" im Museum für Sächsische Volkskunst ist jahreszeitliche Tradition. In diesem Jahr ist sie besonders prächtig, durch Kuriositäten, die ob ihrer feinziselierten Handwerkskunst staunen lassen. Begleitet wird sie von der Sonderausstellung "Miniminiminiaturen", die winzigste Objekte durch Makro-Fotografie ganz groß erscheinen lässt.

Kaum zu glauben, was mit Geduld und ruhiger Hand möglich ist: Es gibt Globus- und Glühbirnen-Eier zu sehen, von Relief-Skarabäen besetzte oder mit bis zu 3000 Löchern durchbohrte Eier.

Dieses Modell der Seiffener Kirche hat es nicht in die Ausstellung geschafft, macht aber die Größenverhältnisse deutlich. © Eric Münch

Highlights sind ein Taubenei, das der ungarische Volkskünstler József Kozpek mit 89 Mini-Hufeisen beschlagen hat (er steht für diese Kunstfertigkeit auch im Guinessbuch der Rekorde) sowie die per Rotmarderpinsel bemalten Eier einer Gartenschnecke. So klein, dass sie mit Lupe präsentiert werden.

"Das hätte auch in die Sonderausstellung gepasst", sagt Museumsdirektorin Kathi Loch (45). Die Schau "Miniminiminiaturen" im zweiten Geschoss preist sie als "Die kleinste Ausstellung der Welt" an.

Ausgehend von einem Lieblingsstück der Dauerausstellung - einer mit zwei Vaterunsern beschriebenen Erbse - werden Miniaturen gezeigt, die man sonst kaum sehen kann.

16 Motive aus 35 Einzelobjekten sind in zwei Schautischen arrangiert: Mikroschnitzereien wie ein Bergmann in einem Streichholz, eine in eine Walnussschale gebaute Dampfmaschine, Puppenstubenspielzeug oder die maximal drei Millimeter messende Schnitz-Kopie des Annaberger Bergaltars.