Krebskranke tanken im Kulturpalast Kraft: "Singen für die Seele"

Vici (36, v.l.), Cathleen (50) und Kristiane genießen es, sich einfach dem Gesang hingeben zu können und einmal nicht über ihre Krebserkrankung nachdenken zu müssen. © Eric Münch

Gestern fanden 17 Teilnehmer ihren Weg in den Kulturpalast. Einige von ihnen waren das erste Mal dabei, so auch Kristiane: "Das gibt einem in dieser schweren Zeit Energie. Hier ist es so harmonisch."

Vici (36) ist bereits zum zweiten Mal dabei. Das erste Mal war kurz nach ihrer Chemotherapie: "Nach so einer anstrengenden Zeit war das einfach eine gelungene Abwechslung. Ich hab auch gehört, dass Singen das Immunsystem stärken soll."

Hier hat sie auch Cathleen (50) kennengelernt, die sich sehr über das Wiedersehen gefreut hat: "Es war so schön, sie wiederzusehen. Und zu sehen, dass es ihr wieder besser geht."

Chorleiter Gunter Berger (63) möchte mit dem Workshop genau das erreichen: "Menschen mit denselben Sorgen zusammenbringen, die sich gar nicht kennen, aber über die Musik verständigen können. Singen müssen sie dafür nicht können."