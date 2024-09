Kult-Diva Lilo Wanders nimmt sich Zeit für Dresden

Lilo Wanders gastierte bis Sonntag vier Tage in der Comödie Dresden - als Schwiegermutter Ethel im Stück "Barfuß im Park".

Von Katrin Koch

Dresden - Mit ihrer TV-Sendung "Wa(h)re Liebe" (545 Sendungen!) wurde Lilo Wanders in den 90er-Jahren zur Ikone der Travestiekunst. Humorvoll und elegant agiert Ernie Reinhardt (69) noch immer in Damengarderobe und mit Perücke erfolgreich als Theaterdiva mit Allüren - auch in Dresden.

Kultstar Lilo Wanders (69) bereitet sich in der Garderobe der Comödie auf ihren Auftritt vor. © Foto Koch Bis Sonntag gastierte Lilo Wanders vier Tage in der Comödie - als Schwiegermutter Ethel im Stück "Barfuß im Park". Ein großes Glück für Dresden, denn die Wiederaufnahme von "Barfuß im Park" war nach anderthalb Jahren Pause keine leichte Sache. Und eigentlich arbeitet der Travestie-Star an einem Buch: "Ursprünglich wollte ich einen großen Familienroman schreiben, denn meine Großeltern waren schon wahnsinnig interessant", schwärmt Lilo. "Aber ich habe schnell gemerkt, dass mich das als Autorin überfordert. Deshalb wird es nun ein Buch über mich. Momentan sind alles noch Fragmente und ich muss sie wie ein Puzzle zusammensetzen. Es ist erstaunlich, was dabei so alles an Erinnerungen aufploppt und Verschüttetes frei wird." Zu Verlag und Erscheinungsdatum darf Lilo noch nichts verraten. "Aber wenn das Buch erscheint, komme ich auf Lesereise auch nach Dresden", verspricht die Diva.