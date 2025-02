Kult-Friseur Knievel plant haarsträubende Party in Dresden!

Dresden - Promi-Figaro Holger Knievel (58) holt den Karneval ins Travestietheater "Carte Blanche". Am 4. März (20 Uhr) lädt er nach der Travestieshow die Gäste zu einer ganz besonderen Performance ein.

Dafür sorgt er nun selbst. Seine Kostümempfehlung: "Etwas Lustiges anziehen. Meinen größten Erfolg hatte ich als Rotkäppchen in Köln - da wurde ich umschwärmt", so Knievel.

Nach der Show wird die Bühne zur Tanzfläche und die besten drei Kostüme werden ausgezeichnet." Holger selbst erscheint in großer Robe als Magier. "Meine Schwester will als Schwein kommen", lacht der Karnevals-Fan. "Über 15 Jahre bin ich regelmäßig zum Karneval nach Köln gefahren und ich hatte gehofft, dass dieser Spaß ein bisschen auf Dresden abfärbt."

"Unter dem Motto 'Glitzer & Haarlack' präsentiert sich unser Salonteam", freut sich Knievel. "Alle Gäste sollen sich an diesem Abend in Flitter und Kostüme schmeißen.

"Im Jahr darauf zog ich mich als Punk-Drag an - und keiner hat sich an mich rangetraut", erklärt der Figaro. Tickets (ab 44,44 Euro) gibt's im Friseurstudio Knievel und an der Theaterkasse.