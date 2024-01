Kunst für Nachtschwärmer und Frühaufsteher: Dresdens erste "Vollmond-Galerie"

Robert Grund und Katja Tomzig suchen ein Bild für die Vertonung aus. © privat

Malerin Katja Tomzig (48) öffnet auf ihren Gemälden in Glas-Druck-Technik das Tor in eine fabelhafte Sphäre. Kein Wunder also, dass sie sich für die Vernissage ihrer neuen Ausstellung Ort und Datum ganz bewusst gewählt hat.

"Facetten der Schöpfung" wird zum ersten Vollmond des Jahres, am 25. Januar, in der "Full Moon Gallery" im Hechtviertel eröffnet.



Und nicht nur die Konstellation des Erdtrabanten lockt, sondern auch Musik. "Ich habe mich gefragt, wie ein Gemälde wohl klingen mag", sagt Katja Tomzig. Deshalb zog sie Bild- und Tonkünstler Robert Grund und die Musikerin Nea Wavv zurate.

Beide beschäftigten sich mit Tomzigs Bild "Der September 2020 zeigte sich hie und da noch recht garstig. Energiediebe allerorten".

Das Ergebnis - ein Film mit Livevertonung - wird zur Vernissage uraufgeführt.