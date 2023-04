Kunst-Pläne: Stadt will Robotron-Kantine kaufen

Dresden - 2017 stand die ehemalige Robotron-Kantine kurz vorm Abriss, nun gibt es neue Pläne: Die Stadt will das Gebäude im Lingner-Areal kaufen.

Das Rathaus hat jetzt klare Pläne für die ehemalige Robotron-Kantine im Lingner-Areal. © Norbert Neumann

Das ergab eine Anfrage des Grünen-Stadtrats Thomas Löser (51). Eine Absichtserklärung sei bereits mit dem Gateway Real Estate AG geschlossen wurden, die Vertragsverhandlungen liefen derzeit, teilte die Stadtverwaltung mit.

Geplant sei, das Kunsthaus Dresden in die frühere Kantine zu verlagern. Das verbleibende Gebäude an der Rähnitzgasse soll meistbietend verkauft werden, der Erlös in die Sanierung des Robotron-Hauses gesteckt werden.

Auch die diesjährige Ostrale soll darin stattfinden. Zuletzt fanden bereits zeitweise Ausstellungen in dem Bau der Ostmoderne statt.