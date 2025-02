Lärmbelästigung: Dresdner Kultur-Einrichtungen aus Altem Leipziger Bahnhof geschmissen!

Dresden - Mehrere Dresdner Kultureinrichtungen wurden aus den Räumlichkeiten des Alten Leipziger Bahnhofs in der Neustadt geschmissen.

Die "Globus Markthallen Holding GmbH und Co. KG" hat drei Nutzern des Alten Leipziger Bahnhofs die Genehmigung entzogen. (Archivbild) © Thomas Türpe

Der Verein "Hanse 3 e.V" gab in einer Mitteilung am Mittwoch bekannt, dass ihr Nutzungsverhältnis zum 31. März 2025 seitens der Grundstückseigentümer der "Globus Markthallen Holding GmbH und Co. KG" gekündigt worden ist.

"Hanse 3" hatte in den Räumlichkeiten an der Hansastraße 3 unter anderem Proberäume für Musiker und Ateliers für Künstler bereitgestellt.

Auch das Projekt der "Ständigen Vertretung", das einen Diskussionsraum für die Fortentwicklung des Geländes bieten wollte, muss aus dem Alten Leipziger Bahnhof weichen. Am gestrigen Mittwoch erhielten sie die Nachricht seitens Globus, teilte Geschäftsführer Paul Elsner gegenüber TAG24 am Donnerstagabend mit.

Damit stehe das Projekt vor dem Aus: "Das Projekt hat den konkreten Ortsbezug zum Alten Leipziger Bahnhof und ist derzeit von diesem losgelöst nicht fortführbar", erklärte Elsner.

Einem Bericht von "Neustadt-Geflüster" zufolge kündigte "Globus" die Nutzungsverhältnisse aufgrund von sich häufenden Anwohner-Beschwerden über Lärmbelästigung. Auch die Verkehrssicherheit habe "Globus" auf dem Areal der Hansastraße 3 nicht mehr garantieren können. TAG24 hat diesbezüglich eine Anfrage an "Globus" gestellt.