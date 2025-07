Michi Beck von Die Fantastischen Vier: "Erstaunt, dass es uns immer noch gibt"

Heute gelten die Mitglieder einer der wohl prägendsten HipHop-Bands Deutschlands als Urgesteine, die mit dem Alter hadern und mit dem Aufhören liebäugeln. Dessen ungeachtet sind Smudo (57), Michi Beck (57), Thomas D. (56) und And.Ypsilon (57) mit den Songs ihres elften Albums "Long Player" und vielen Hits noch einmal auf Open-Air-Sommer-Tour. Am Samstag (12. Juli 2025) spielen sie bei den Filmnächten am Elbufer, zuvor griff Michi Beck für TAG24 zum Telefon.

Michi Beck: Selbstverständlich! Es geht auch um die Liebe zu diesem Tonträgerformat. Auf der Vinyl-Platte basiert unsere ganze Kunstform: Sampeln, Scratchen, Inspiration. Es ist die Basis unseres Schaffens. Außerdem sind wir natürlich auch "The Longest Player in the Game".

TAG24: Der Albumtitel "Long Player" hat ja mehrere Bedeutungen. Die naheliegendste: 16 Songs sind drauf, die Laufzeit ist entsprechend ordentlich - ist "Long Player" als Titel also auch als Hommage an das Format der - wie man früher sagte - Langspielplatte zu verstehen?

TAG24: Michi Beck, "Long Player on Tour", so hieß die Hallen-Tour im Winter, jetzt kommt die sommerliche Open-Air-Fortsetzung ...

Musiker Michi Beck ist schon lange in der Hip-Hop-Szene aktiv. © Jörg Carstensen/dpa

TAG24: Nun hat ja in Zeiten von Spotify und Streaming das Format Album an Bedeutung verloren; es gibt Bands, die überlegen, keine Alben mehr zu produzieren, sondern Songs nur noch einzeln zu veröffentlichen. Ist so was für Fanta4 eine Option?

Michi Beck: Eigentlich nicht. Wir brauchen das Konzept eines Albums, den überspannenden Bogen. Das ist kreativ unumgänglich. Wir sind uns natürlich alle einig, dass die kommerzielle Wichtigkeit von Longplayern weitgehend verloren ist. Aber außer dem kreativen Überbau ist ein Album für uns in seiner Bedeutung auch immer mehr als die Summe seiner einzelnen Songs.

TAG24: Die zweite Bedeutung von "Long Player" ist natürlich auch die Band selbst, die jetzt rund 35 Jahre sehr erfolgreich besteht. Seid Ihr mitunter selber erstaunt, dass es Euch immer noch gibt?

Michi Beck: Ja, durchaus. Vor allem in derselben Besetzung. Wir sind gestartet als vier Stuttgarter Teenies und es ist echt erstaunlich, dass wir es bis heute miteinander ausgehalten haben. Es liegt vielleicht daran, dass wir rechtzeitig die richtigen Moves gemacht haben. Wir haben nebenher alle unser eigenes Leben, ich in Berlin, Smudo in Hamburg, Thomas in der Eiffel und jetzt neu auch in Hamburg. Andi ist "last man standing" in Stuttgart.

TAG24: Ihr habt einst den deutschen Sprechgesang überhaupt erst populär gemacht, als es ihn noch gar nicht gab. Heute ist Deutsch-Rap und HipHop das bedeutendste Musikgenre. Wie blickt Ihr auf die Entwicklung, die das Genre genommen hat? Und seht Ihr Euch noch als Teil davon?

Michi Beck: Damals waren es andere Voraussetzungen, die HipHop-Szene in Deutschland hat sich gerade erst im Untergrund geformt und relativ streng an die in den USA geltenden Spielregeln gehalten. Wir wollten aber unsere eigene Identität ausdrücken und sind daher immer eher neben dem Genre gelaufen, als Alternative-Pop-Rap-Act. Das hat uns wohl so lange am Leben gehalten. Aber es erfüllt uns mit Stolz, als Erste mit einem HipHop-Album auf Deutsch das Genre popularisiert zu haben. Eine Pionierleistung. Also sehen wir uns natürlich schon auch als Teil der Bewegung.