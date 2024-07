Mit Dynamo-Kickern in der VIP-Lounge: Volkshochschule stellt neues Programm vor

Dresden - Bildung für alle! Die Volkshochschule Dresden (VHS) kündigt ihr pralles Wintersemester an.

Die Volkshochschule Dresden (VHS) stellt den Begriff der "Freiheit" ins Zentrum, des kommenden Wintersemesters. © Eric Münch

Alle Angebote entwerfen sich an einem unserer höchsten und zerbrechlichsten gemeinschaftlichen Güter: Die "Freiheit" steht kommendes Semester im Zentrum.

In anhaltenden Krisenzeiten, wo Kunst und Kultur nicht systemrelevant zu sein scheinen, ist die VHS selbst nicht frei von Sorgen.



Bei "Mittendrin" über Freiheit im Fußball reden mit Dynamo-Profis in der VIP-Lounge; bei "Frag die KI" Konsequenzen des digitalen Zeitalters erarbeiten; bei "Tanz dich frei" Bewegungen zu Klängen der Natur entwickeln: "Wir fragen uns in diesem Jahr, wie man die Gesellschaft gestalten kann, damit jeder in Freiheit lebt und dann auch mit der Ausgestaltung dieser Freiheit beschäftigt sein kann", erklärt VHS-Direktor Jürgen Küfner (58) die Ausrichtung des diesjährigen Hochschulplans.

Die Kurse und Seminare führen vom Privatleben und der Frage, wie viel persönliche Freiheit eigentlich kostet, hin zur Politik: Müssen wir militärisch aufrüsten, um unsere Freiheit zu wahren? Dabei ist die VHS in Zukunft selbst nicht frei von Sorge.

Weiterhin ist die Finanzierung von längst geplanten Projekten nicht gewährleistet.