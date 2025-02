Mit Musik und Video: Diese Künstlerin sorgt für einzigartiges Erlebnis im Dresdner Panometer

Dresden - Anne Müller (47) ist eine Künstlerin, die sich nicht in Schubladen stecken lässt. Ihre Musik, irgendwo zwischen Retro-Harmonik und freien Klangwelten, folgt keinen Regeln - und genau das macht sie besonders. Seit Jahren verbindet sie Musik mit Videokunst, entwickelt für jeden Ort individuelle Konzepte und erschafft so einzigartige Erlebnisse. Am 28. März kommt Anne Müller, auch unter dem Künstlernamen "h e u" bekannt, ins Dresdner Panometer.