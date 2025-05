20.05.2025 07:37 Mittendrin bei den Filmfestspielen: Dresdner Influencerin Lyn Cannes noch gar nicht fassen

In einem Traum aus schwarzer Spitze: So präsentierte sich die Dresdner Influencerin Lyn Künstner am Wochenende bei den Filmfestspielen in Cannes.

Von Katrin Koch

Dresdem - In einem Traum aus schwarzer Spitze auf den roten Teppich: So präsentierte sich die Dresdner Influencerin Lyn Künstner (33) am Wochenende bei den 73. Filmfestspielen im französischen Cannes. Trotz Blitzlichtgewitter: Social-Media-Star Lyn war nicht aufgeregt. Lyn Künstner (33) im schwarzen Spitzenkleid im Hotel Martinez in Cannes - gleich fährt die Limousine vor. © privat "Dazu war einfach keine Zeit. Alles war genau getaktet", erzählt Lyn. "Der Zeitplan wurde wegen einer Verspätung des Fliegers sogar noch enger." Vom Flughafen fix ins Hotel Martinez, wo schon Friseur und Visagist warteten. Rein ins Kleid und mit der italienischen Designerin Elena Socoloschi ab in die Limousine zum roten Teppich. "Die Designerin hatte Tickets für das Film-Drama Renoir der japanischen Regisseurin Chie Hayakawa bekommen. Ein trauriger Film", kommentiert Lyn. Gar nicht traurig: Lyns Begegnung im Hotel Martinez. "Dort habe ich Hollywoodstar Jennifer Lawrence getroffen. Ich liebe sie und 'Die Tribute von Panem', in dem sie die Hauptrolle spielt." Auch hier reichte die Zeit nicht für ein Foto. "Nächstes Jahr würde ich gern wieder nach Cannes fahren, mir dann aber ein paar Tage Zeit nehmen." Im Mai sollen Fotos mit Lyn und Mode von Elena Socoloschi im Magazin "Vanity Fair" erscheinen.

Titelfoto: privat