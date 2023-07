Mode, Kunst und Partyspaß: HfBK startet ihre Jahresausstellung

Die Werk-Präsentation der Theaterdesign-Studenten (hier eine Impression aus dem Jahr 2022) ist Herzstück des HfBK-Sommerfestes. © HfBK Dresden/Leander Teichmann

Der künstlerische Nachwuchs feiert nicht allein mit sich selbst, die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich ein Bild zu machen von dem, was in allen Studiengängen so passiert. "Parcours 2023" lautet das Motto der Jahresausstellung, die am heutigen Freitag eröffnet.

Das Programm ist nach schmaleren Pandemie-Vorjahren diesmal überbordend. Schauplatz der Jahresausstellungs-Eröffnung ist der HfBK-Standort Pfotenhauerstraße 81/83.

Hinzu kommen Weiße Gasse 8, das Akademiegebäude Brühlsche Terrasse und die Güntzstraße 34. Der titelgebende "Parcours" soll diese Standorte eine Woche lang miteinander verbinden.

Überall bieten Studierende bis zum 23. Juli in Fluren und Ateliers geführte Rundgänge zu ihren Arbeiten an.



Los geht's am heutigen Freitag ab 14 Uhr mit einem "Aperitivo" in der Klasse für Skulptur in Bewegung von Nevin Aladag (Weiße Gasse); um 19 Uhr wird in der "Pfote" die Jahresausstellung der Fakultät I (Bildende Kunst) offiziell eröffnet.

Am morgigen Samstag folgt Fakultät II (Restaurierung, Bühnen- und Kostümbild, Theaterdesign und KunstTherapie) mit ihrer Ausstellungseröffnung in der Güntzstraße. Dort findet auch ab 16 Uhr das HfBK-Sommerfest statt.